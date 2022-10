Il tesoretto già incassato dalla Fiorentina: Giocare in Europa porta benefici per il bilancio viola

Il confronto tra la Champions League e la Conference League, non solo in termini tecnici, ma anche in quelli economici è semplicemente impietoso. Però per la Fiorentina partecipare a questa competizione ha portato e porterà ancora dei benefici economici.

Dell’argomento ne parla stamani il Corriere dello Sport-Stadio giornale sul quale si legge che i viola hanno già incamerato dalla Uefa a livello di ricavi minimi un bonus partecipazione di 2,94 milioni di euro più 1,29 come incentivo per il ranking storico e 0,42 in materia di market pool; il club di Commisso quindi ha già incassato poco più di 4,5 milioni, cifra che sarà arricchita da premi extra in questa fase a gironi (circa 1,2 sono già stati opzionati) e da un ulteriore bonus che arriverà a inizio novembre, per il quale ballano tra i 325mila e i 650mila euro (nel caso in cui Biraghi e compagni arriveranno primi o secondi).

Per non parlare poi della seconda parte del market pool, distribuita in base a quante gare la Fiorentina giocherà in Conference. Ovviamente tutti, dai dirigenti ai tifosi, si augurano che siano il più possibile.