Il testa a testa su Torreira potrebbe perdere un bell’avversario: il Milan è “freddo” sull’uruguaiano

Un anno fa, con Giampaolo appena insediato come allenatore, il Milan era molto interessato a Lucas Torreira ma poi virò su Bennacer. E’ stato quello il momento in cui le parti si sono avvicinate di più ma ora quella posizione a Milano è coperta. Come conferma Calciomercato.com infatti, i rossoneri sono piuttosto freddi sul mediano uruguaiano mentre più caldo potrebbe diventare il fronte Torino, visto proprio l’arrivo di Giampaolo. Il centrocampista vuole a tutti i costi l’Italia e la Fiorentina potrebbe davvero restare la candidatura principale.

