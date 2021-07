Il tifoso della Fiorentina Berrettini si arrende solo al numero uno del mondo: il fenomeno Djokovic vince Wimbledon

L’impresa, in fondo, Matteo Berrettini l’aveva già fatta diventando il primo italiano nella storia a raggiungere una finale a Wimbledon. Certo che poi, quando arrivi lì, la voglia di fare un ulteriore passo in avanti è tanta e la delusione, se non ci riesci, inevitabile.

Il tennista italiano, tifoso della Fiorentina, ha dovuto cedere il passo al numero uno del mondo Novak Djokovic. Un campione assoluto, capace di colpi straordinari piazzati nei momenti giusti della partita. Dopo aver perso il primo set 6-7, il serbo ha ingranato la marcia e ne ha portati a casa tre di fila con i punteggi di 6-4. 6-4. 6-3. Così Djokovic ha vinto Wimbledon, ai danni di un Berrettini comunque straordinario, comunque nella storia del nostro sport.