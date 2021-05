Il tifoso della Fiorentina profeta in Sardegna

Nessuno è profeta in patria, un modo di dire molto ricorrente e che si verifica spesso. Ed è così che un tifoso della Fiorentina è dovuto andare in Sardegna per poter essere apostrofato in questa maniera: ‘Profeta’. Sicuramente Leonardo Semplici non si sente così, ma si sente come un allenatore che ha fatto il proprio mestiere. In realtà siamo davanti ad un personaggio che è vicino ad aver compiuto una vera e propria impresa con il Cagliari. Ma nel cammino verso la salvezza dei sardi ecco che si inserisce proprio la ‘sua’ Fiorentina, perché stasera c’è lo scontro diretto. Tra l’altro anche i viola cercano punti preziosi per archiviare questa pratica.

Nella sua carriera Semplici è già stato sulla panchina viola, ma quella della Primavera, la prima squadra non l’ha mai accarezzata da vicino. Da Firenze poi c’è stato il passaggio a Ferrara con il miracolo Spal, la promozione in A con tanto di salvezze a seguire. E adesso la ripartenza dall’Isola dove è subentrato a Di Francesco.