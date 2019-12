Il tifoso nerazzurro allontanato dalle offese: “Abbiamo esultato ad un gol senza offendere nessuno. Avrei voluto dire tante cose ai tifosi viola…”

A FcInter1908, ha parlato Salvatore Formisano, tifoso nerazzurro che domenica ha lasciato la tribuna insieme al figlio a causa di alcune offese: “È stato tutto così strano, non abbiamo fatto nulla di così oltraggioso se non esultare ad un gol. Una reazione spontanea, un piccolo urletto, senza insultare nessuno. Non c’era malizia, né cattiveria, come dovrebbe essere sempre. L’altra sera si è addormentato molto tardi, non riusciva a spiegarsi quanto aveva visto e vissuto. Non ho saputo cosa rispondergli. Avrei voluto dirgli tante cose, ma sarei stato molto duro, per cui ho preferito non farlo. Non voglio far la vittima, né cavalcare l’onda, ma è stato qualcosa di grottesco. Non volevamo prendere in giro nessuno. “Levati la sciarpa e vai via” mi hanno detto. Lo spavento è stato forte perché avrebbero voluto allontanarci. Addirittura in un primo momento stavano portando via solo me, lasciando lì Niccolò. Ringrazio il signor Barone, ci ha fatto andare nel loro box e da lì abbiamo visto il secondo tempo. Ringrazio anche Melissa Satta, che ha parlato con Niccolò a fine primo tempo ed ha provato a tranquillizzarlo