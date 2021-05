Il tifoso viola Matteo Berrettini batte Ruud e vola in finale al Masters di Madrid!

Uno strepitoso Matteo Berrettini batte col punteggio di 6-4/6-4 il norvegese Casper Ruud e conquista la finale del Masters 1000 di Madrid. Il classe ’96 romano, grande tifoso della Fiorentina, affronterà il tedesco Zverev per ottenere la prima vittoria in un torneo Masters 1000 della carriera. Una settimana splendida quella del ragazzone italiano dal cuore viola, che ha battuto in serie Fognini, Delbonis Garin ed ora Ruud. Seconda finale consecutiva per Berrettini dopo quella di Belgrado, un risultato magnifico dopo il brutto infortunio addominale che lo aveva fermato per mesi. Complimenti Matteo, siamo tutti con te!