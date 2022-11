Il Tirreno: Bonaventura viola a vita

Su Il Tirreno in edicola oggi, apertura a pagina 13 sulla Fiorentina dedicata a: “Bonaventura Viola a vita È Jack il vero pilastro”. Sottotitolo: “Già in agenda gli appuntamenti per trovare l’intesa definitiva”.

Di spalla invece leggiamo: “Il futuro è adesso Riflessioni in corso su Venuti e Saponara“. E ancora: “Gollini, fin qui, non ha convinto”. In taglio basso infine leggiamo: “Gonzalez Inizia la terapia”. Sottotitolo: “Il giocatore di nuovo al centro sportivo, ma niente incontro con i dirigenti”. E inoltre: “Rimandato il faccia a faccia. Pareggiano le ragazze viola di Patrizia Panico“.