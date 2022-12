Il Tirreno: Firenze fa il tifo per Amrabat

A pagina 13 de Il Tirreno, sulla Fiorentina troviamo in primo piano: “Viola, il Bastia nel mirino”. Sottotitolo: “Dopo il doppio successo sul Dortmund e sul Rapid, si vola in Corsica

Italiano scalda i motori in vista della ripresa: è già countdown”. Sommario: “Cabral è a caccia del primo gol di questa pausa invernale ed è già testa a testa con Luka Jovic“.

In taglio basso invece c’è: “Firenze fa il tifo per Amrabat“. Sottotitolo: “Il centrocampista è l’ultimo baluardo della squadra ancora protagonista in Qatar. Luis Enrique ex Ct della Spagna non ci gira intorno: “È impressionante”. Infine in breve: “Marcelo Bielsa “prof” a Coverciano Lezione per i futuri allenatori e Ds”.