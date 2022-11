Il Tirreno: Il brasiliano rimasto incompiuto

Il Tirreno oggi in edicola, per quanto riguarda la Fiorentina, dedica grande spazio a: “Cabral La rinascita possibile del brasiliano rimasto incompiuto”. Sottotitolo: “Col Basilea 17 gol in 27 gare, a Firenze solo 6 in 36: pesa il dualismo con Jovic“.

In taglio basso a pagina 15 invece leggiamo: “Esperienza al potere, la Serie A è scalabile”. Ovvero: “Per uscire dalle secche la Fiorentina punterà su Saponara, Biraghi e Bonaventura“.

Di spalla infine, presente un trafiletto: “Campo, palestra e tanto pallone: Italiano prepara così il rientro”.