Il Tirreno: Il catturapalloni fa miracoli

A pagina 15 de Il Tirreno, l’apertura di stamani è su: “Amrabat Gigante in Qatar Il catturapalloni fa miracoli”. Sottotitolo: “Il centrocampista della Fiorentina è tra i fenomeni mondiali”.

Articolo che inizia così: “Ha combattuto come un leone contro i giganti della Spagna. Fino a vederli restare impietriti in campo, eliminati. Sofyan Amrabat si è trasformato nel cattura palloni perfetto, in grado di rompere le scorribande delle “furie rosse” e di far ripartire la sua squadra”.

Di spalla leggiamo: “Viola al test boliviano C’è l’Always Ready Scalpitano i baby Spazio anche a Barak e Kouame“.