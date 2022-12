Il Tirreno: Italiano ammicca ad Amrabat

Su Il Tirreno in edicola questa mattina, l’apertura per quanto riguarda se la guadagna un pezzo dal titolo: “Valanga viola, Ikoné ne fa tre”. Sottotitolo: “Nove i gol realizzati ai boliviani dell’Always Ready nel secondo test di questa sosta. Da sabato si alza l’asticella: Dortmund e Rapid Bucarest per prepararsi alla Conference”.

In taglio basso leggiamo: “Saponara detta la linea da seguire per gennaio “Recuperare punti e andare avanti in Coppa”. E ancora: “Italiano ammicca ad Amrabat, impegnato in Qatar: “Qualcuno l’ha preparato bene”.

Infine in breve: “La Fiorentina scende in campo per Andrea Papi“.