Il Tirreno: Italiano guarda al 2023

A pagina 13 de Il Tirreno, sulla Fiorentina, grande spazio viene dato a: “Italiano guarda già al 2023″. Sottotitolo: “Il tecnico viola spiega il programma di lavoro in questa lunga sosta

“La preparazione sarà simile all’estate: saremo pronti per la ripresa”.

In taglio basso ecco che torna l’appuntamento col campo per la squadra: “Viola, si ricomincia da Arezzo”. Sottotitolo: “Primo test amichevole: dopo gli allenamenti post vacanze, si torna a giocare Senza i Nazionali, spazio ai giovani e soprattutto a Dodô tornato in gruppo”.