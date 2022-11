Il Tirreno: Nico, San Giovanni non vuole inganni

A pagina 12 de Il Tirreno, per quanto riguarda la Fiorentina, l’apertura è dedicata a: “Cabral Il mese della verità Alla Viola servono i suoi gol”. Sottotitolo: “Il brasiliano è al bivio: tocca a lui scacciare le voci di mercato”. Di spalla: “Lo sparring partner è Adrian Mutu Si vola in Romania”

In taglio basso leggiamo un commento: “Nico, San Giovanni non vuole inganni”. Articolo che inizia così: “Il karma viola esiste, eccome. Ne è la prova tangibile Nico Gonzalez, che si è preservato per tutta la prima parte della stagione in vista del Mondiale, e poi, una volta arrivato lì si è infortunato”.