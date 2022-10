Il toccante saluto di Ribery: “Ci siete sempre stati, mi avete dato la forza. Ho trasformato i sogni in realtà, vi ringrazio”

L’ormai ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Franck Ribery ha ufficialmente salutato il calcio con un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Ecco le sue parole: “Cari colleghi, cari tifosi, volevo comunicare a tutti che per me è arrivato il momento di ritirarmi. Con voi e con il vostro supporto, ho potuto trasformare i miei sogni in realtà. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore”.

E aggiunge: “Se sono riuscito a mantenere questo alto livello per 20 anni di carriera, è anche perché voi ci siete sempre stati, anche nei momenti più difficili. Mi avete dato la forza per vivere questa incredibile avventura. Purtroppo, nonostante gli sforzi fatti negli ultimi tre mesi, il mio ginocchio è soltanto peggiorato e i dottori sono stati chiari: non potevo che smettere“.

Conclude: “Questa è la fine di un bellissimo capitolo della mia vita, ma devo ringraziare tutti coloro senza i quali non sarei ciò che sono adesso. Prima di tutto la mia famiglia, ma anche i giocatori e gli allenatori con cui ho condiviso momenti incredibili. Finisce il mio capitolo da calciatore, ma non la mia storia da professionista, potete starne certi. Ci vediamo presto per un nuovo capitolo. Vi voglio bene, grazie ancora”.