Il Torino batte a domicilio l’Udinese e allunga a +4 sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il lunch match dell’11esima giornata di Serie A tra Udinese e Torino. Vittoria esterna per i granata che battono i friulani per 1-2. Ad aprire le marcature Ola Aina al 14esimo per gli ospiti, recuperati poco dopo dall’Udinese che acciuffa il pareggio con Deulofeu al 26esimo.

Il gol vittoria arriva al 69esimo, con un destro violentissimo di Pellegri che buca un colpevole Silvestri sul suo palo. Con questi 3 punti il Torino allunga sulla Fiorentina e vola a +4 sui viola, portandosi a 14 punti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 26, Atalanta 24, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.