Il Torino batte il Parma e accorcia sulla Fiorentina. Ducali matematicamente retrocessi Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 34esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Torino e Parma. A prevalere sono stati i padroni di casa, che hanno battuto i ducali per 1-0 conquistando tre punti importanti per la lotta salvezza. La squadra di D’Aversa, dopo questo ko, è matematicamente retrocessa in Serie B.

Poche emozioni nel primo tempo, ad eccezione della traversa colpita da Ansaldi sugli sviluppi di un cross respinto da Sepe. Nella ripresa i granata la sbloccano al 62′: lo stesso Ansaldi si invola sulla sinistra e la mette dentro per Vojvoda, che da pochi metri non può sbagliare. Nei minuti finali Belotti sfiora il bis, ma viene fermato dal palo.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 82, Milan, Atalanta, Juventus 69, Napoli 67, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese, Bologna 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Torino, Spezia 34, Cagliari 32, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)