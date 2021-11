Il Torino batte l’Udinese e la stacca facendo un passo verso la ‘zona Fiorentina’. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria anche per il Torino nell’ultima gara della 13esima giornata, in casa contro l’Udinese: è finita 2-1 per gli uomini di Juric, trascinati da Brekalo e Belotti. Nella prima frazione gol del vantaggio firmato proprio dal croato con un gran tiro da fuori al 7′; a inizio ripresa il raddoppio di Bremer, dopo che il Gallo aveva colpito un palo di testa. Rete del 2-1 firmata da Forestieri su punizione al 75′, poi un paio di grandi parate di Milinkovic-Savic su Beto e Samardzic a blindare il risultato.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Torino 17, Empoli 16, Sassuolo, Venezia 15, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana, Cagliari 7.