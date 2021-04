Il Torino fa bingo con la Roma e raggiunge la Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Notizie non molto positive per la Fiorentina arrivano dal match tra il Torino e la Roma. I giallorossi non sono riusciti a bloccare i granata, anzi, hanno perso la gara per 3-1.

Eppure la squadra allenata da Fonseca era riuscita addirittura ad andare in vantaggio subito, al 3′, con Borja Mayoral. La reazione del Toro è arrivata, veemente nella ripresa. Al 57′ il pareggio firmato Sanabria, mentre al 71′ Zaza ribalta la situazione. All’85’ Diawara si fa buttare fuori per doppia ammonizione, lasciando la Roma in dieci. E in pieno recupero, Rincon fa terno, chiudendo la partita.

Con questo successo il Torino raggiunge la Fiorentina e il Benevento a quota 30, ma con una partita da recuperare.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A, in attesa del posticipo tra Napoli e Inter: Inter 74, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 59, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento, Torino* 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)