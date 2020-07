Il Torino fa bottino pieno e relega due squadre alla lotta salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Il primo posticipo di questo giovedì sera ha visto sfidarsi il Torino e il Genoa allo “Stadio Olimpico – Grande Torino” per un vero e proprio scontro diretto per la salvezza dopo quello di ieri tra Lecce e Fiorentina. Partono bene gli ospiti che al 7′ sfiorano il vantaggio con Pinamonti: Sirigu respinge. Al 32′ i granata passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, Bremer stacca più in alto di tutti e batte un incolpevole Perin. Al 77′ Lukic si inventa un gran gol dalla distanza per il raddoppio dei padroni di casa. I granata dilagano con Belotti che a tempo scaduto firma il tris. Il Torino si aggiudica lo scontro diretto e stacca Genoa e Lecce, le due compagini che probabilmente, si giocheranno la salvezza nelle prossime giornate.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 77, Atalanta 70, Lazio 69, Inter 68, Roma 57, Napoli, Milan 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.