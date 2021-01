Il Torino forte su Kouame, Pulgar piace a Giampaolo, Izzo per la difesa a tre di Prandelli

Possibile asse di mercato tra Fiorentina e Torino. Le due squadre che più stanno faticando e che navigano in zone di classifica poco tranquille. Come si legge su Tuttosport, il club granata sta parlando con quello viola di Christian Kouame e di Erick Pulgar. Il cileno ,si legge, ha le caratteristiche di cui la squadra di Giampaolo ha bisogno. I gigliati invece continuano a insistere per Izzo che si sposerebbe alla perfezione nella difesa a tre di Prandelli. Da parte nostra aggiungiamo che la difesa ad oggi è senza dubbio il reparto più coperto e sul quale non c’è urgenza di intervenire, almeno per il momento.

0 0 vote Article Rating