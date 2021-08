Il Torino molla Orsolini: troppo alta la richiesta del Bologna. E la Fiorentina che fa?

Non è solo il calciomercato della Fiorentina ad essere bloccato. Anche il Torino, ad esempio, sta trovando non poche difficoltà nell’accontentare Ivan Juric e mettergli a disposizione i giocatori necessari per il suo 3-4-1-2.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata avrebbero mollato la pista che porta a Riccardo Orsolini. Il Bologna ha abbassato la valutazione del classe ’97, che adesso può essere acquistato per meno di quindici milioni di euro. Nonostante questo, i granata si sarebbero tirati indietro dalla corsa all’esterno mancini per ributtarsi su Chiquinho del Benfica.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Orsolini è un nome che piace alla Fiorentina e nei prossimi giorni – viste le richieste di mister Italiano – in riva all’Arno arriverà sicuramente un altro calciatore in grado di giocare nel 4-3-3 della Fiorentina.