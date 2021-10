Il Torino ne rifila tre alla Sampdoria, torna al gol anche Belotti Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco finito l’anticipo del sabato sera tra Torino e Sampdoria allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno vinto la gara per 3-0 grazie alle reti di Praet, Singo e Belotti. L’ex Sampdoria ha portato in vantaggio il Torino al diciassettesimo del primo tempo, mentre il raddoppio è arrivato nella seconda frazione al 52esimo. Solo allo scadere il gol del Gallo Belotti che chiude la gara. Da segnalare il fatto che al 67esimo gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Adrien Silva, per proteste nei confronti dell’arbitro Fourneau.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 28, Inter 21, Roma, Atalanta 19, Lazio 18, Juventus, Verona, Fiorentina 15, Sassuolo, Torino 14, Empoli, Bologna 12, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia, Spezia 8, Salernitana, Genoa 7, Cagliari 6.