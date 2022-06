Il Torino non molla la presa su Mandragora. Fiorentina in vantaggio ma manca ancora l’accordo con la Juventus

Rolando Mandragora è conteso da Fiorentina e Torino. Il centrocampista classe 1997 non rimarrà alla Juventus (proprietaria del cartellino) dopo il prestito ai granata. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, nella serata di ieri, gli agenti del calciatore hanno incontrato il direttore sportivo del Toro, Davide Vagnati, e il presidente Urbano Cairo. Il Torino ha presentato un’offerta di 8/9 milioni di euro, cifra ritenuta bassa dalla Juventus.

Anche la Fiorentina si è mossa in maniera concreta per Rolando Mandragora. Il club viola ha offerto 10 milioni di euro alla Juventus. Anche in questo caso, non è stato raggiunto nessun accordo con il club bianconero.