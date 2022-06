Il Torino non si arrende per Mandragora: oggi il summit con il procuratore. Ma la Fiorentina ha già pronto un lungo contratto

Anche l’edizione odierna di Tuttosport si concentra sull’ormai praticamente certo arrivo di Rolando Mandragora alla Fiorentina. Il club di Rocco Commisso ha già l’intesa con la Juventus, ma ancora non ha definito con il giocatore. Il motivo è presto detto: il classe ’97 è sì attratto dalla possibilità di trasferirsi in riva all’Arno e di giocare in Europa, ma allo stesso tempo è riconoscente nei confronti del Torino.

Per questo motivo, non ha ancora deciso e aspetterò l’esito dell’incontro fissato quest’oggi tra il suo procuratore e la società granata. L’obiettivo è capire fino a quale cifra il Torino è disposto a spingersi per confermare il centrocampista. I dubbi sul suo arrivo alla Fiorentina sono però davvero pochi, con il club viola pronto a far firmare al giocatore un contratto fino al 2027.