Stamattina l’ex Milan Ricardo Rodriguez non ha finito la sessione di allenamento con il Torino per un infortunio traumatico con interessamento degli adduttori della coscia destra. A rischio dunque il nuovo titolare a sinistra a disposizione di Giampaolo per la gara di sabato contro la Fiorentina. Il Torino dovrà fare anche a meno di Daniele Baselli, da tempo fermo con una rottura parziale del legamento crociato.

