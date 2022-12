Il Torino perde un attaccante per infortunio, ma contro la Fiorentina…

Non c’è pace per l’attaccante del Torino Pietro Pellegri, che ha riportato l’ennesimo infortunio muscolare. Secondo un comunicato della società granata, i primi esami cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti, ma sicuramente non ci sarà per il ritorno in campo della Serie A i primi di gennaio. Ci vorranno almeno 20 giorni per rivederlo in campo e la sfida contro la Fiorentina (in programma il 21 gennaio) potrebbe essere in dubbio.