Il Torino piazza il colpo per l’attacco: corsa contro il tempo per averlo contro la Fiorentina

Nel giorno della sfida contro la Fiorentina, il Torino è pronto a regalarsi un nuovo attaccante: si tratta di Antonio Sanabria. L’attaccante è sbarcato già due giorni fa in Italia, ma il via libera definitivo – come riportato da Sky Sport – è arrivato soltanto nella notte dopo una trattativa a oltranza.

Trovato l’accordo sui tempi di pagamento con il Betis: operazione a titolo definitivo da sette milioni di euro più tre di bonus. Sanabria in mattinata apporrà la firma al contratto che lo legherà così al Torino, pronto a riabbracciare Davide Nicola che lo ha già allenato al Genoa. Adesso, il club granata farà di tutto per cercare di metterlo a disposizione del suo allenatore per la partita di questa sera, ma le speranze di farcela sono ridotte al lumicino.