Il Torino pronto a chiudere per un obiettivo della Fiorentina

In attesa di sciogliere con l’Inter l’intreccio di prestiti che riguarda Cristiano Biraghi e Dalbert, e considerando l’ex Spal Igor a tutti gli effetti un centrale di difesa, la dirigenza della Fiorentina starebbe sondano il mercato per blindare la fascia sinistra. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Calciomercato.com, Torino e Fiorentina avrebbero messo gli occhi sull’esterno francese Mohamed Fares.

I granata sembrano avere una marcia in più. Infatti il direttore sportivo Davide Vagnati, colui che portò l’esterno a giocare in Italia, conosce bene il giocatore e la dirigenza ferrarese, e in fase di trattativa potrebbe rappresentare realmente un’arma in più per il trasferimento del giocatore al club di Urbano Cairo.