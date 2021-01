Il Torino prova l’assalto, pronti 17 milioni per Kouame

Il noto giornalista, esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio ha raccontato la situazione in casa Fiorentina durante Calciomercato – L’originale su Sky Sport.

Per quanto concerne la situazione Papu Gomez non ci sono aggiornamenti. Situazione ben diversa per quanto riguarda Christian Kouame con l’attaccante ivoriano che “starebbe metabolizzando l’idea di andare al Torino”. I granata sono pronti ad offrire ben 17 milioni di euro per accaparrarsi l’ex Cittadella e Sestese che non sta assolutamente convincendo in viola.