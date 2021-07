Il Torino si aggiudica un ex viola. E adesso l’ipotesi Messias alla Fiorentina riprede quota?

Come riporta TMW, si è da poco definito il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Marko Pjaca dalla Juventus al Torino. Trattativa voluta anche dal tecnico Ivan Juric che ha parlato col giocatore. Parti che domani limeranno gli ultimi dettagli del contratto. Poi visite e firme coi granata per il nuovo trequartista del Toro.

Così il club di Cairo ha cambiato obiettivo per il suo attacco. dopo che nel mirino c’era stato per settimane Messias. L’arrivo di Pjaca in granata sembra così sbarrare le porte all’esterno del Crotone, attaccante sul quale la Fiorentina aveva provato l’affondo nelle scorse settimane. Le pretese dei calabresi adesso dovranno necessariamente ridimensionarsi, e magari il club di Commisso potrà nuovamente inserirsi nella trattativa.