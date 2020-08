Il Torino si esclude dalla corsa per un obiettivo della Fiorentina: nel mirino c’è un ex viola

C’è una rivale in meno nella Fiorentina per la corsa che porta a Lucas Torriera. Come si legge su Tuttosport, il Torino avrebbe mollato il centrocampista dell’Arsenal a causa delle cifre dell’operazione, troppo alte per le casse del club granata. Così, la dirigenza è costretta a valutare delle soluzioni alternative rispetto all’uruguaiano, che era la prima scelta del nuovo tecnico Giampaolo.

Più semplice per il Toro arrivare a Jacopo Petriccione, regista del Lecce. La retrocessione in Serie B costringerà i salentini a vendere diversi giocatori e il costo dell’ex Fiorentina si aggira attorno ai tre milioni di euro. Un’operazione sicuramente molto più low cost rispetto a quella che porta a Torreira.