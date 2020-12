Il Torino si fa rimontare ancora, stavolta dal Bologna, e resta a distanza di sicurezza dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non è andato oltre un punto anche il Torino di Giampaolo nel lunch match della domenica, contro il Bologna: all’Olimpico è finita 1-1, con una sensazione di nulla di fatto per entrambe le formazioni. I granata erano passati in vantaggio con una punizione di Verdi, deviata malamente nella propria porta da Da Costa, al 70′. Dopo otto minuti il pareggio di Soriano con un destro sotto alle gambe di Milinkovic-Savic. Toro che sale così a quota 7 e resta a -4 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Juventus, Inter 27, Roma 24, Napoli, Sassuolo 23, Verona 20, Lazio 18, Atalanta 18, Sampdoria 17, Udinese, Bologna 14, Cagliari 13, Parma 12, Benevento 12, Spezia 11, Fiorentina 11, Genoa, Torino 7, Crotone 6.