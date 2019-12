Il Torino si fa rimontare in casa e la SPAL si avvicina alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Torino perde in casa contro la SPAL nell’anticipo del sabato sera. I granata vanno in vantaggio con il gol di Rincon nei primi minuti di gara, ma gli ospiti pareggiano successivamente con Strefezza. Al 55′ I padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Bremer, e all’81’ la squadra allenata da Semplici sigla il gol vittoria con Petagna. La SPAL si stacca così dall’ultimo posto e va 12, a meno 5 dalla Fiorentina ferma a 17, mentre il Torino di Mazzarri resta fermo a 21.

Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Juventus, Inter 42, Lazio 36, Roma 35, Cagliari 29, Atalanta 28, Parma 24, Torino, Napoli, Milan 21, Verona, Bologna, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia 13, Spal 12, 9Genoa 11.