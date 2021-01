Il Torino si tiene stretto Izzo. E con Kouame destinato a rimanere le trattative con i granata restano al momento sospese

Sulle pagine di Tuttosport di oggi viene riferito di come la Fiorentina negli ultimi giorni fosse tornata a bussare alla porta del Torino per ben due difensori. Uno è Armando Izzo, cercato anche nello scorso mercato, mentre l’altro è Lyanco, centrale brasiliano con cittadinanza serba. La dirigenza granata sembra però intenzionata a tenersi stretta entrambi i giocatori, poiché li ritiene al centro del proprio progetto. Per questo motivo ha deciso di toglierli entrambi dalle trattative. Al momento quindi sembra non esserci nessun affare in programma tra i viola e il Torino. In più ieri è stata smentita una possibile partenza dell’attaccante viola Kouame, sul quale aveva messo il mirino il club granata, verso altre mete.

