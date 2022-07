Il Torino sta per vendere il suo miglior giocatore alla Juventus: cambiano le carte in tavola per Milenkovic?

La notizia era nell’aria e dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco è pronta ad uscire allo scoperto Il Torino ha accettato l’offerta della Juventus per Gleison Bremer, dicendo di sì a 40 milioni di euro più 7 di bonus. Questa è l’indiscrezione riportata da Gianluca Di Marzio, che afferma anche come i bianconeri adesso devono trovare l’accordo con il giocatore. La via è tracciata, presto Bremer prenderà il posto dell’olandese andato in Baviera e ciò potrebbe cambiare anche i piani della Fiorentina.

L’interesse della Juventus per Nikola Milenkovic è ben noto, così come quello delle altre big italiane. Ma con l’importante investimento dal Torino ci sarà la volontà di farne un altro nello stesso reparto? Ecco che allora Bremer potrebbe chiudere le porte del passaggio del serbo in bianconero. Così come la possibile permanenza di Skriniar all’Inter potrebbe fare lo stesso. Quella di Bremer alla Juve potrebbe quindi rivelarsi un’ottima notizia per i tifosi viola.