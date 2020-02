Il Torino viene travolto dal Lecce e rimane vicino alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In attesa del posticipo di stasera tra Udinese ed Inter e di domani tra Sampdoria e Napoli, nel match delle ore 18 il Torino viene travolto dal Lecce per quattro a zero. Padroni di casa in gol con Deiola, Barak, Falco e Lapadula (su rigore). Mazzarri, sempre più in crisi, rischia il posto. Ecco la nuova CLASSIFICA di Serie A:

