Il Torino vince contro il Genoa grazie a un ex obiettivo di mercato della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata il primo anticipo della nona giornata di Serie A tra Torino e Genoa. I granata escono vittoriosi dalla partita terminata 3-2. Nel primo tempo i padroni di casa sono passati in vantaggio con Sanabria al 14esimo, per poi raddoppiare con Pobega al 31esimo. Nel secondo tempo Destro accorcia le distanze per i grifoni, ma l’ex obiettivo di mercati viola Brekalo ristabilisce poco dopo i due gol di vantaggio per il Torino. A niente serve il gol del 3-2 firmato Caicedo.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta, Juventus 14, Fiorentina, Bologna 12, Torino 11, Empoli, Udinese 9, Verona, Sassuolo, Venezia 8, Spezia 7, Sampdoria, Genoa, Cagliari 6, Salernitana 4.