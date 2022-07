Il Torino vola in Olanda per trattare un obiettivo di mercato della Fiorentina

Dopo le polemiche degli ultimi giorni in casa Torino tra il tecnico Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati, il club granata si è subito messo al lavoro per placare la rabbia del croato e consegnargli gli acquisti richiesti.

Così, nelle ultime ore, è stata trovata l’intesa con l’Inter per prendere Valentino Lazaro in prestito con diritto di riscatto. Ma non finisce qua, perché presto potrebbe arrivare un altro acquisto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati sarebbe andato direttamente in Olanda per trattare con l’Ajax l’acquisto di Perr Schuurs.

Il difensore centrale, che piace anche alla Fiorentina come sostituto di Nikola Milenkovic, è valutato dai lancieri dodici milioni di euro: una cifra ritenuta troppo alta del Torino, che vorrebbe prenderlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinati condizioni.