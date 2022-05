Il Torino vuole riportare in Italia un ex meteora viola

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Torino sarebbe sulle tracce di David Hancko, ex difensore della Fiorentina attualmente allo Sparta Praga. Lo slovacco era arrivato in Italia nell’estate del 2018, collezionando appena 5 presenze in maglia viola per poi volare in prestito in Repubblica Ceca.

Il club granata lo vorrebbe per sostituire il partente Bremer: un’opzione low cost, visto che il giocatore ha una valutazione intorno ai 5 milioni di euro.