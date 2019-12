Il tormentone Pedro va avanti: se la valutazione di Iachini fosse negativa l’attaccante può diventare pedina di scambio per un altro sudamericano

Nei prossimi giorni la Fiorentina potrebbe partire all’attacco per il difensore del Gremio Walter Kannemann. Secondo quanto riportato da Fox Sports Brasil infatti, la società viola sarebbe pronta a presentare la sua offerta per il giocatore. In cambio il Gremio potrebbe chiedere Pedro, già molto richiesto da tante squadre brasiliane e non solo. Sul brasiliano ora la palla passa a mister Iachini, che avrà questa settimana a disposizione per valutarlo e capire se può essere utile alla causa Fiorentina.