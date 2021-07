Il tormentone Torreira a cui la Fiorentina non parteciperà. Ricci: Italiano lo mette in stand-by

Come detto in precedenza, Stefano Sensi è e rimane l’obiettivo principale per la mediana della Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio torna però anche su altri due nomi che in passato sono stati accostati alla Viola. Il primo è Lucas Torreira, un vecchio pallino che ogni estate torna d’attualità: nelle prossime settimane lascerà l’Arsenal, ma nel suo caso c’è la Lazio in vantaggio sulla concorrenza.

Il secondo è Matteo Ricci, che ha lasciato lo Spezia da svincolato ed è quindi facilmente prendibile. Nei colloqui tra la dirigenza e Italiano, però, è stato deciso di metterlo in subordine rispetto agli altri nomi.