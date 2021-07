Il Tottenham è pronto a fare follie per Romero, gli Spurs mollano la presa su Milenkovic?

Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo il Tottenham sarebbe pronto all’assalto finale per provare a strappare all’Atalanta Cristian Romero. La squadra di Bergamo vorrebbe cederlo per una cifra intorno ai 55-60 milioni, da Londra per il momento arrivano a 50. Adesso serve un rilancio del club londinese che come primo obiettivo per la difesa ha il giocatore nerazzurro. Situazione in stallo ma contatti continui. Il piano B per Paratici sarebbe Milenkovic, seguito dal DS anche quando era alla Juventus, ma la priorità degli inglesi adesso sembra un’altra. Che si possa allentare la presa del Tottenham sul difensore serbo viola?