Il Tottenham pronto a cedere Lo Celso in Italia ma il calciatore vuole la Spagna e fa spazientire gli inglesi. I dettagli

Aggiornamenti dall’Inghilterra su Giovani Lo Celso. Da tempo la Fiorentina sta trattando il classe ‘96 argentino col Tottenham. Secondo la pagina Twitter The Source, vicinissima alle vicende del Tottenham, gli Spurs avrebbero accettato un’offerta proveniente dall’Italia.

Il centrocampista argentino però vorrebbe aspettare il Villareal, squadra nella quale ha militato in prestito negli ultimi sei mesi. Il Tottenham starebbe esaurendo la pazienza di fronte agli indugi del mancino ex Rosario Central, Betis e Psg. Da considerare però che sul calciatore sembra essersi mosso anche il Napoli, come sostituto del possibile partente Piotr Zielinski.