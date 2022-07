Il Tottenham torna alla carica per Milenkovic: stavolta la Fiorentina può cercare l’aggancio per arrivare a Lo Celso

Tra le squadre interessante al centrale viola Nikola Milenkovic ci sarebbe anche il Tottenham allenato da Antonio Conte. Questa suggestione riferita da La Nazione stamani va a confermare l’interesse di lungo periodo del club inglese per il giocatore della Fiorentina. Gli Spurs ci avevano infatti provato anche l’estate scorsa, ma adesso le prospettive sono un po’ diverse.

Il quotidiano sottolinea infatti che un’eventuale apertura dei gigliati alla società londinese per il centrale permetterebbe di intensificare i contatti per portare a Firenze il centrocampista Giovanni Lo Celso. L’argentino continua a piacere alla Fiorentina, motivo per il quale ogni espediente in tal caso potrebbe essere utile per realizzare un grande desiderio del mercato viola.