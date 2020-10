Il tour de force decisivo per le sorti della panchina della Fiorentina

Nel prossimo weekend riparte la Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Per la Fiorentina comincia un tour de force di cinque partite, di cui di Coppa Italia, fondamentale per il futuro di Beppe Iachini. Inutile nasconderlo: la posizione del tecnico viola è tutt’altro che salda e molto dipenderà dai risultati delle prossime gare.

A cominciare dalla trasferta di domenica contro lo Spezia contro un avversario le cui possibilità di salvezza passano per buona parte dalle partite casalinghe. Dopodiché è il turno dell’Udinese al Franchi, una partita che potrebbe assomigliare a quella contro la Sampdoria per le caratteristiche dell’avversario. E quando c’è da condurre il gioco, la squadra di Iachini va sempre in difficoltà. Poi sarà il turno del Padova in Coppa Italia, occasione in cui il tecnico gigliato darà verosimilmente spazio a chi ha giocato meno. Il weekend successivo la Fiorentina sarà di scena a Roma contro i giallorossi, prima dell’ultima partita del mini tour de force contro il Parma, sempre in trasferta. 450′ che diranno molto sulle ambizioni stagionali della Viola e sul futuro di Iachini in riva all’Arno.