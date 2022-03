Il trattamento Salah per neutralizzare Vlahovic. I tifosi della Fiorentina condizionano la sua partita

L’avversario più temuto ha fatto poco o nulla nel giorno del suo ritorno a Firenze per la prima volta. La partita dell’ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, la si può riassumere in un tentativo di pallonetto deviato in angolo da Terracciano. Stop.

La sua serata è iniziata poco dopo le 20.20, quando si è presentato in campo per il riscaldamento. Ad accoglierlo ha trovato 10 mila fischietti fatti suonare all’unisono dai tifosi della Fiorentina. Gentile omaggio, perché se li sono trovati sui seggiolini. In pratica c’è stato lo stesso bentornato riservato a Mohamed Salah quando si ripresentò a giocare al Franchi con la maglia della Roma.

E poi ogni sua giocata sbagliata un olè, come se la squadra avesse fatto un gol. Per il serbo non è stato certo facile giocare in una bolgia simile. Il trattamento per lui ha funzionato appieno. Peccato che la beffa sia arrivata a tempo scaduto e in un modo tutt’altro che prevedibile.