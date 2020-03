Il trend che va di moda in casa Juve: anche Douglas Costa lascia l’isolamento per tornare a casa

In un modo o nell’altro la Juventus sembra doversi distinguere a prescindere, in questo caso per la tendenza che sta spopolando tra i suoi calciatori, cioè quello di abbandonare Torino nonostante un isolamento imposto dalle positività dei compagni Rugani, Matuidi e Dybala. L’ultimo a rendersene protagonista è stato Douglas Costa, che venerdì sera ha raggiunto Roma per imbarcarsi con un volo di linea verso Rio de Janeiro. La motivazione? Riabbracciare i figli e il resto della famiglia, mentre la giustificazione è quella “concessa” dalla Juve, dopo la negatività al tampone. Un po’ come Higuain, Pjanic, Khedira e Ronaldo (che però era partito prima dello scatto della quarantena). Chi li difende a spada tratta rilancia che certificato medico e autorizzazione della società siano i passepartout giusti, resta il fatto che di calciatori lontani dalle famiglie in Serie A ne restano tantissimi altri e che, quarantena obbligatoria o meno, il tanto agognato #RestateACasa qui è andato a farsi benedire.