Il tris di concorrenti per Bonifazi ma il centrale del Torino non si vede da metà settembre

Dopo una bella stagione l’anno scorso con la maglia della Spal, il Torino si è riportato a casa Kevin Bonifazi, centrale promettente classe ’96: titolare nelle prime tre, con un gol importante contro l’Atalanta, ma poi sparito totalmente dai radar. Cinque panchine di fila, prima dell’infortunio al metacarpo da cui comunque si era ripreso già a fine novembre: Mazzarri però non l’ha più rimandato in campo e per lui allora si è tornati a parlare di mercato, in ottica Fiorentina. A Pradè piace molto ma secondo Calciomercato.com, la concorrenza è rappresentata almeno da tre club: Parma, Bologna e la stessa Spal. I granata lo valutano comunque tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra considerevole per un non-titolare come Bonifazi.