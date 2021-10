Il tris di Italiano per battere il suo passato

Le assenze in casa Fiorentina continuano a pesare anche in vista della partita contro lo Spezia in programma domenica. Non saranno infatti della partita. L’allenatore viola Vincenzo Italiano con tutta probabilità farà quattro mosse per cambiare la sua squadra rispetto alla trasferta contro la Lazio per affrontare la sua ex squadra.

In primis tornerà titolare Bonaventura a centrocampo, che all’Olimpico ha collezionato la sua prima panchina (dal primo minuto) in tutta la stagione. Torneranno titolari anche Odriozola al posto di Venuti e l’ex di turno Saponara in attacco. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport