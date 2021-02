Il trivio Prandelli. C’è un cambio di ruolo nel suo futuro?

Quale sarà il futuro di Cesare Prandelli? Del tema si occupa stamani La Nazione. Sul giornale fiorentino si legge che il rapporto con il presidente Rocco Commisso è ottimo e che l’attuale tecnico viola si trova davanti ad un trivio.

Secondo l’accordo in essere, il 30 giugno prossimo, Prandelli non sarà più l’allenatore e quindi in primo luogo potrebbe esserci il ringraziamento da parte della società e la voglia di ricominciare con un altro nome sulla panchina. C’è la possibilità anche per lui di ritagliarsi un nuovo ruolo in società, uno che faccia da tramite tra il nuovo allenatore e la proprietà, fra campo e mercato. Ma ancora non è da scartare nemmeno l’ultima ipotesi: un nuovo biennale da guida della squadra e la prosecuzione quindi del progetto attuale.

Ancora non è chiaro quale di questi tre scenari si aprirà.